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أخبار العالم

بريطانيا تحقق تقدما كبيرا في مواجهة كورونا.. جونسون يعلن إعادة فتح القطاعات الرئيسية في المملكة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 02:21 م
جونسون يعلن إعادة
جونسون يعلن إعادة فتح القطاعات الرئيسية في المملكة
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دعاء أبوهشيمة
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن المملكة المتحدة حققت تقدما كبيرا في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرا إلى أنه حان الوقت للمضي قدما بتخفيف الإغلاق.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال جونسون إن "اليوم يمكننا أن نقول إن سباتنا الوطني الطويل دخل في مرحلة نهايته".

وأضاف جونسون أنه لا يمكن رفع إجراءات التصدي لكورونا دفعة واحدة.

وسمح رئيس الوزراء البريطاني بإعادة فتح القطاعات الرئيسية بما في ذلك السياحة والفنادق الأسبوع المقبل، فضلا عن دور السينما والحانات ومراكز الحلاقة والشعر.

كما ستشمل الإجراءات التخلي عن قاعدة المترين التي قال عدد كبير من أصحاب الأعمال إنها ستصعب عليهم العودة لوتيرتهم المعتادة في العمل بعد إجراءات عزل عام لمحاصرة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الصحيفة أن بعض النواب أطلقوا على يوم 4 يوليو الموعد المقرر لإنهاء الإغلاق اسم "السبت العظيم".

يأتي إنهاء الإغلاق في 4 يوليو بالتزامن مع يوم الاستقلال في الولايات المتحدة، وسط تفاؤل متزايد بأن الفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 42 ألف شخص في المملكة المتحدة، ينخفض ​​أخيرًا ويمكن التحكم فيه.
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