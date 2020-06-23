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بعد فتح المقاهي بدونها.. أضرار الشيشة ودورها في زيادة عدوى كورونا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:31 م
اضرار الشيشة
اضرار الشيشة
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حياة عبد العزيز
أعلن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، 8 قرارات حكومية جديدة، اليوم الثلاثاء، بشأن ضوابط والاجراءات الوقائية الجديدة حول خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتعد من أبرز قرارات الحكومة فتح المقاهي والمطاعم بنسبة 25% من طاقتها، مع حظر تقديم الشيشة.

ومع استمرار الأبحاث في الكشف عن آخر مستجدات فيروس كورونا، وجد الباحثون أن تعاطي التبغ قد يزيد من خطر الإصابة بأعراض خطيرة بسبب مرض فيروس كورونا المستجد COVID-19.

كما تشير الأبحاث المبكرة إلى أنه بالمقارنة مع غير المدخنين، فإن وجود تاريخ من التدخين قد يزيد بشكل كبير من فرصة حدوث نتائج صحية ضارة لمرضى COVID-19 ، بما في ذلك إدخالهم العناية المركزة، لاحتياجهم لوضعهم على أجهزة التنفس الصناعي.

ويُعرف التدخين بالفعل بأنه عامل خطر يؤدى للعديد من التهابات الجهاز التنفسي الأخرى، بما في ذلك نزلات البرد والإنفلونزا والالتهاب الرئوي والسل، كما تزيد آثار التدخين على الجهاز التنفسي من احتمال إصابة المدخنين بهذه الأمراض.

ويرتبط التدخين أيضًا بالتطور المتزايد لمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، وهو أحد المضاعفات الرئيسية للحالات الشديدة لفيروس كورونا بين الأشخاص الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي الحادة.

وأشار موقع "emro"، إلى أن أي نوع من تدخين التبغ ضار بالجهاز التنفسي والقلب، ومنذ تفشي فيروس كورونا وجد أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي بسبب تعاطي التبغ وشرب الشيشة هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض COVID-19 الشديدة.

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كما أظهرت الأبحاث التي أجريت على 55924 حالة مؤكدة مختبريًا أن معدل الوفيات لمرضى COVID-19 أعلى بكثير بين أولئك الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية أو مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض الجهاز التنفسي المزمنة أو السرطان من أولئك الذين ليس لديهم حالات طبية مزمنة موجودة مسبقًا.

وكشف موقع "emro" عن أضرار شرب الشيشة وهي :
1- الإصابة بـ سرطان الرئة.
2- الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD).
3- تورم وتمزق الأكياس الهوائية في الرئتين، مما يقلل من قدرة الرئة على امتصاص الأكسجين وطرد ثاني أكسيد الكربون، وتراكم من المخاط.
4- صعوبات في التنفس.

كما أن هناك خطر متزايد من الأعراض الأكثر خطورة والوفاة بين مرضى فيروس كوروناCOVID-19 الذين يعانون من حالات كامنة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية.

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وأوضح الأطباء أن الفيروس الذي يسبب COVID-19 SARS-CoV-2 ينتمي إلى نفس عائلة فيروس MERS-CoV و SARS-CoV، وكلاهما مرتبط بتلف القلب والأوعية الدموية إما حاد أو مزمن، مشيرًا أن هناك أيضًا أدلة على أن مرضى COVID-19 الذين يعانون من أعراض أكثر حدة غالبًا ما يكون لديهم مضاعفات مرتبطة بالقلب.

وأكد الاطباء أن هذه العلاقة بين COVID-19 وصحة القلب والأوعية الدموية مهمة لأن استخدام التبغ وشرب الشيشة والتعرض للدخان غير المباشر هي أسباب رئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية على مستوى العالم.
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