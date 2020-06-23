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محافظات

لاستعادة مكانة المدينة بالخريطة السياحية.. شاهد المشروعات الحضارية الجارى تنفيذها برأس البر

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:18 م
محافظ دمياط
محافظ دمياط
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زينب الزغبي
تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم ، مدينة رأس البر، لتفقد بعض المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة ، حيث رافقها خلال الجولة اللواء عماد حمدى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

واستهلت المحافظ تلك الزيارة بتفقد شارع النيل، وذلك لمتابعة الجهود التى تقوم بها الوحدة المحلية للتصدى لمخالفات البناء بالمحال التجارية به، إذ شددت على التصدى وبكل حسم لكافة صور المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وواصلت المحافظ جولتها بزيارة السوق الحضارى بشارع النيل الذى يعد نقل نوعية بالمنطقة، حيث يتضمن ٥ باكيات بإجمالى ١٩٢ وحدة تشتمل أيضًا على دورات مياه وكافيتريا بالإضافة إلى الجزء الإدارى.

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وتابعت المحافظ الأعمال النهائية و تنسيق الموقع المحيط بالسوق وكذلك عمليات تطهير و رفع المخلفات بضفة النيل، كما تابعت المحافظ أيضًا أعمال تنسيق الموقع العام و كورنيش النيل بمشروع تطوير منطقة شمال وجنوب الصيادين بإجمالى ١٢ عمارة سكنية ، والتى كانت تعد آخر منطقة عشوائية بمحافظة دمياط..

فى سياق متصل.. أكدت الدكتورة منال عوض على سرعة إنهاء جميع الأعمال النهائية بالمشروعين تمهيدًا لافتتاحهم قريبًا لافتة إلى أن ما تشهده رأس البر من مشروعات حضارية تعد نقلة نوعية لإستعادة مكانتها على الخريطة السياحية.
لاستعادة مكانة المدينة بالخريطة السياحية.. شاهد المشروعات الحضارية الجارى تنفيذها برأس البر
لاستعادة مكانة المدينة بالخريطة السياحية.. شاهد المشروعات الحضارية الجارى تنفيذها برأس البر
لاستعادة مكانة المدينة بالخريطة السياحية.. شاهد المشروعات الحضارية الجارى تنفيذها برأس البر
لاستعادة مكانة المدينة بالخريطة السياحية.. شاهد المشروعات الحضارية الجارى تنفيذها برأس البر
لاستعادة مكانة المدينة بالخريطة السياحية.. شاهد المشروعات الحضارية الجارى تنفيذها برأس البر
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