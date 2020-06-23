نائب محافظ الوادي الجديد تتابع سير الامتحانات الأزهرية بالخارجة

تفقدت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد اليوم الثلاثاء، يرافقها الشيخ عبد الجليل يونس، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، والدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، عددًا من لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بالخارجة، ضمن ٥ لجان على مستوى المحافظة تضم ٣٣٢ طالبًا وطالبة، وذلك للتأكد من انتظام سير الامتحانات دون معوقات مع اتخاذ كافة التدابير للوقاية من فيروس كورونا.





واطمئنت نائبة المحافظ، على توافر كافة المستلزمات الوقائية للطلاب، والتزامهم بارتدائها وتوقيع الكشف الطبي عليهم بالكاشف الحراري وتعقيمهم والوقوف في مسافات متباعدة بينهم.

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ووجهت حنان، بضرورة التأكد من عدم تزاحم الطلاب أثناء الخروج من الامتحان، كما التقت بعدد من المراقبين ورؤساء اللجان واطمئنت منهم على عدم وجود أي معوقات بالعمل أو الاستراحات، ووجهت لهم ولأفراد الأمن الشكر على الجهد المبذول في تأمين وانضباط اللجان.



