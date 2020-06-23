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طريقة عمل صوابع الموتزاريلا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:37 م
اسماء محمد
يعشق الاطفال الاكلات السريعة الذيبذة ومن بينها صوابع موتزاريلا مقلية حيث تمتلك مذاقا خاصا يجذب الصغار والكبار لتناول الطعام ويمكن تقديمها مع السلطة الخضراء والبطاطس لتصبح وجبة متكاملة خفيفة.

نقدم لكم طريقة عمل صوابع موتزاريلا مقلية بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سى بى سى سفرة.
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مكونات صوابع الموتزاريلا المقلية

جبنة موتزاريلا صوابع 
بابريكا
 زعتر 
جوزة الطيب 
ثوم بودرة 
بيض
 دقيق لبن 
بقسماط 
زيت 
ملح فلفل اسود 

طريقة عمل صوابع الموتزاريلا المقلية

ضعى اصابع الجبنة فى البابريكا وملح وفلفل وزعتر وجوزة الطيب وثوم بودرة
ضعيها في الدقيق ثم في خليط البيض واللبن ثم البقسماط واقليها في زيت ساخن .

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