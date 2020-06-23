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أخبار العالم

بكين تشن هجوما جديدا ضد نيودلهي.. الصين تصف تقارير الإعلام الهندية بـ المفبركة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:48 م
على صالح
وصفت وزارة الخارجية الصين التقارير التي تفيد بوقوع 40 إصابة صينية في الاشتباكات الأخيرة مع الهند بأنها "أنباء وهمية" و"تقارير مفبركة".


ويأتي بيان الخارجية الصينية بعد أيام من تصريح وزير بالحكومة الهندية، الأحد الماضي، بأن الصين فقدت 40 جنديًا على الأقل في الاشتباك الذي وقع في اقليم لاداخ الحدودي الاسبوع الماضي.


وبما أن الجارتين ليس لديهما حدود ملحوظة بل خط السيطرة الفعلية، الذي تم إنشاؤه بعد حرب عام 1962 بين الدول، فقد حدثت العديد من الصراعات الحدودية على مدى العقود.


واندلعت التوترات الحدودية بين الهند والصين في مايو، ما أسفر عن إصابة عشرات الجنود من الجانبين.


وفي 6 يونيو، التقى ليفتانت الجنرال هاريندر سينج، قائد الفيلق الرابع عشر في الجيش الهندي، بالجنرال لين ليو من جيش التحرير الشعبي الصيني في منطقة جنوب شينجيانج العسكرية لمناقشة الوضع.


ومع ذلك، اندلعت الاشتباكات مرة أخرى في 15 يونيو في المنطقة الصغيرة المتنازع عليها حيث تقع منطقة لاداخ الهندية على حدود منطقة أكساي تشين الصينية.


وقالت القوات المسلحة الهندية إن 20 من جنودها قتلوا وأصيب نحو 80 آخرين في الحادث.


واندلعت التوترات الحدودية بين الهند والصين في مايو، ما أسفر عن إصابة عشرات الجنود من الجانبين.
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