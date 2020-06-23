بكين تشن هجوما جديدا ضد نيودلهي.. الصين تصف تقارير الإعلام الهندية بـ المفبركة

وبما أن الجارتين ليس لديهما حدود ملحوظة بل خط السيطرة الفعلية، الذي تم إنشاؤه بعد حرب عام 1962 بين الدول، فقد حدثت العديد من الصراعات الحدودية على مدى العقود.

واندلعت التوترات الحدودية بين الهند والصين في مايو، ما أسفر عن إصابة عشرات الجنود من الجانبين.









وفي 6 يونيو، التقى ليفتانت الجنرال هاريندر سينج، قائد الفيلق الرابع عشر في الجيش الهندي ، بالجنرال لين ليو من جيش التحرير الشعبي الصيني في منطقة جنوب شينجيانج العسكرية لمناقشة الوضع.









ومع ذلك، اندلعت الاشتباكات مرة أخرى في 15 يونيو في المنطقة الصغيرة المتنازع عليها حيث تقع منطقة لاداخ الهندية على حدود منطقة أكساي تشين الصينية.









وقالت القوات المسلحة الهندية إن 20 من جنودها قتلوا وأصيب نحو 80 آخرين في الحادث.



