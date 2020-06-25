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بالفيديو كونفرانس.. سيمنار افتراضى لتطوير محطات تنقية المياه بنظام الترشيح المباشر

الخميس 25/يونيو/2020 - 11:57 ص
صدى البلد
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منار نور
نظم قطاع البحوث والتطوير بالشركة القابضة اليوم، الخميس، سيمنار افتراضيا بتقنية الفيديوكونفرانس، ضم إدارات البحوث والتطوير على مستوى الشركة القابضة والشركات التابعة لمناقشة تطوير محطات تنقية مياه الشرب بنظام الترشيح المباشر الموجودة في عدة شركات على مستوى الجمهورية بهدف رفع الكفاءة وزيادة القدرة الإنتاجية مع الاحتفاظ بالمعايير الصحية القياسية لجودة المياه المنتجة.


جاء ذلك بمشاركة المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر الفيديوكونفرانس، لتأكيد دعمه لخطط وبرامج البحوث والتطوير بجميع بالشركات التابعة، مشيدا بالجهود المبذولة من شركة مياه الشرب بالبحيرة في هذا التطوير.


ووجه المهندس ممدوح الإدارة العامة للتدريب إدارة دعم ومتابعة مراكز التدريب باستمرار عقد اللقاءات العلمية شهريا، والتي تهدف إلى تعميم المشاركة وتقديم أفكار مختلفة في جميع المجالات، والتي لها الأثر في تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع الإدارة العامة للبحوث والتطوير.


وأكد الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ضرورة الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق في باقي المحافظات للاستفادة من التجارب البحثية الناجحة.


وذكر الدكتور سليمان سرور، مدير عام البحوث والتطوير بالشركة القابضة، أن هذا العمل نتاج للتنسيق والتعاون بين الإدارة العامة للبحوث والتطوير والإدارة العامة للتدريب بالشركة القابضة وقطاع البحوث بشركة مياه البحيرة.
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