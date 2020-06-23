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محافظات

لجنة لحصر احتياجات الأسر الأولى بالرعاية في مركز باريس

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:39 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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منصور ابوالعلمين
استقبل كمال إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينه باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، لجنه متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، والتي يترأسها المهندس عبد الحكم الجبالي مساعد محافظ الإقليم، وعضوية كل من محمد العديسي، مدير عام التضامن الاجتماعي، وعادل آدم، رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية بالخارجة وباريس وعدد من ممثلي الأجهزة التنفيذية المعنية، وذلك لمتابعة سير العمل بمشروعات رفع كفاءة القري الأكثر فقرا والتي تتضمنها المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز باريس في بيان صحفي، أن اللجنة تفقدت قرى الاربعين والثمانين لحصر الاحتياجات، وانتهت إلى ضرورة رفع كفاءة الوحدة الصحية وتوفير طبيب بها وإنشاء صيدليه لتوفير الأدوية والامصال، وإعادة رفع كفاءة وصيانة خلايا الطاقة الشمسية، ورفع كفاءة محرك الديزل الخاص بمزارع النخيل والزيتون، وعدد من المنازل المتهالكة.
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واضاف أنه سيتم دعم المزارعين بالتدريب والتوعية وتسويق المحاصيل لهم، بالإضافة إلى رفع كفاءة المدرسة والحضانة، وإنشاء مسجد لخدمة أهالي القرية.

من جانب اخر قالت الدكتورة فايزة عبد الحليم سليمان، مدير عام إدارة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، إن هناك أزمة ضمير واضحة بشكل كبير جدًا لدي بعض الحالات المخالطة في عدم الالتزام بقواعد العزل المنزلي بما يعرض المجتمع الخالي لخطر الإصابة بالفيروس بالإضافة لعدم الادلاء بأي معلومات صحيحة عن الإصابات أو مصدرها أو حتى بيانات عن الحالات نفسها مما يعرقل بشكل كبير عمل فرق الطب الوقائي بالمديرية.


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