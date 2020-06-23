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اقتصاد

سيمنار افتراضي لتطوير جودة المياه المنتجة بنظام الترشيح المباشر‎

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 05:00 م
القابضة لمياه الشرب
القابضة لمياه الشرب
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آمنة عبدالعظيم
نظم قطاع البحوث والتطوير بــــ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم  الثلاثاء ، سيمنار افتراضيا بتقنية الفيديوكونفرانس، ضم إدارات البحوث والتطوير على مستوى الشركة القابضة والشركات التابعة لمناقشة تطوير محطات تنقية مياه الشرب بنظام الترشيح المباشر الموجودة في عدة شركات على مستوى الجمهورية بهدف رفع الكفاءة وزيادة القدرة الإنتاجية مع الاحتفاظ بالمعايير الصحية القياسية لجودة المياه المنتجة.


جاء ذلك بمشاركة المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر الفيديوكونفرانس،  لتأكيد دعمه لخطط وبرامج البحوث والتطوير بجميع بالشركات التابعة، مشيدا بالجهود المبذولة من شركة مياه الشرب بالبحيرة في هذا التطوير.


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ووجه المهندس ممدوح رسلان ادارة مراكز التدريب باستمرار عقد اللقاءات  العلمية شهريا والتي تهدف إلى تعميم  المشاركة وتقديم افكار مختلفه في كافة المجالات والتي لها الاثر في تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع الإدارة العامة للبحوث والتطوير.


وأكد الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على ضرورة الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق في باقي المحافظات للاستفادة من التجارب البحثية الناجحة.
 

وذكر الدكتور سليمان سرور مدير عام البحوث والتطوير بالشركة القابضة أن هذا العمل نتاج التنسيق والتعاون بين الإدارة العامة للبحوث والتطوير والإدارة العامة للتدريب بالشركة القابضة وقطاع البحوث بشركة مياه البحيرة.
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