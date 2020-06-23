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رياضة

رسميا.. استئناف الدورى المغربي والفرق تعود للتدريبات نهاية الأسبوع الحالي

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:50 م
الرجاء والوداد
الرجاء والوداد
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عبدالله هشام
أعلنت وزارة الشباب والرياضة المغربية استئناف بطولة الدورى المحلي نهاية شهر يوليو المقبل بعد تعليقه لأكثر من ثلاثة أشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد. 

جاء ذلك وفق ما ذكرته قناة الرياضية المغربية والتى نقلت جلسة لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان المغربي ووفقا لما أكده وزير الشباب والرياضة أمام اللجنة. 

وتعود الفرق لاستئناف تدريباتها نهاية الأسبوع الجاري وحتي نهاية شهر يوليو وتستأنف خلال نفس الشهر المباريات بشكلها الطبيعي. 

ويحتل فريق الوداد المركز الأول في جدول ترتيب الدورى المغربي برصيد 36 نقطة بينما جاء فريق الفتح الرباط في المركز الثاني برصيد 35 نقطة ويليه فريق مولودية وجدة في المركز الثالث برصيد 34 نقطة. 
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