بؤرة لانتشار كورونا.. مقترح برلماني باستمرار غلق المقاهي

اقترحت النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، استمرار غلق المقاهي الفترة المقبلة، لما تمثله من سلبيات صحية وأسرية واقتصادية.





طالبت النائبة آمنة نصير، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" الحكومة بمراجعة قرارها بشأن إعادة فتح المقاهى ، حيث إنها ستكون سببا رئيسيا في تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا.





في سياق متصل، أيدت النائبة قرارات الحكومة الجديدة الخاصة بإعادة فتح المساجد، مؤكدة ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.





أعلن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، 8 قرارات حكومية جديدة، أمس الثلاثاء، بشأن ضوابط والإجراءات الوقائية الجديدة حول خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وجاءت القرارات كالتالي:

- السماح بعمل النقل الجماعي من الرابعة فجرا حتى منتصف الليل

- إعادة فتح المطاعم والمقاهي بنسبة 25 % من طاقتها الاستيعابية مع حظر استخدام الشيشة

- فتح المساجد والكنائس فى الصلوات اليومية مع تعليقها فى الشعائر الأسبوعية

- إعادة فتح المسارح ودور السينما بنسبة 25 %

- تعليق العمل بـ دور المناسبات وأماكن الوضوء بـ دور العبادة

- استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ حتى إشعار أخر

- غلق المطاعم والمقاهي والنوادي الساعة العاشرة مساء

غلق المحال العامة الساعة التاسعة مساء









جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد الآن، بمقر مجلس الوزراء، بحضور لجنة أزمة كورونا وعدد من وزراء الحكومة، لاعلان الضوابط الجديدة.





واستعرض رئيس الوزراء ولجنة أزمة كورونا، اخر مستجدات جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد، وموقف حالات الإصابة والشفاء، وتوفير المستلزمات الطبية للمستشفيات، وناقش خطط الوزارات المعنية المختلفة للفتح التدريجي طبقًا لتطورات الوضع الصحي في البلاد .



