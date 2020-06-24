الدولار مستقر بالبنوك في مستهل التعاملات

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، بعد تراجع بمتوسط قرش واحد أمس الثلاثاء، ليصل متوسط قيمته لدي البنك المركزي المصري لـ16.11 جنيه للشراء و 16.21 جنيه للبيع.
سجل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنكي مصر و الأهلي نحو 16.1 جنيه للشراء و 16.2 جنيه للبيع.
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الدولار يتراجع فى 7 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الاسكندرية نحو 16,11 جنيه لشراء و 16.21 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " بلوم، المصرف المتحد، التعمير والاسكان، العربي الافريقي الدولي، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، المصري لتنمية الصادرات، اتش اس بي سي، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي، كريدي أجريكول، قناة السويس، البركة" نحو 16.12 جنيه للشراء و 16.22 جنيه للبيع.
ووصل أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنوك " مصرف أبوظبي الاسلامي، مصر إيران للتنمية، عودة، الكويت الوطني" لـ 16.13 جنيه للشراء و 16.23 جنيه للبيع.