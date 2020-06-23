رئيس جامعة أسيوط يعلن تشغيل 30 سرير عناية متوسطة بالمستشفى الجامعي الرئيسي لخدمة مرضى فيروس كورونا

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، بدء تشغيل قسم العناية المتوسطة بالمستشفى الجامعة الرئيسي وتخصيصه لخدمة وعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد بطاقة 30 سريرا، في خطوة إضافية جديدة ضمن الإجراءات المتواصلة التي تتخذها إدارة الجامعة من أجل زيادة الخدمات التشخيصية والعلاجية المقدمة لمرضى "كوفيد 19" وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.





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وأضاف الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أن القرار كان في إطار توجيهات إدارة الجامعة وحرص إدارة المستشفيات الجامعية على تسخير كافة إمكانياتها العلمية والبشرية من أجل مواجهة أزمة كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المرضى.





وأشار "عطية"، إلى أن قسم العناية المتوسطة مجهز بأحدث المعدات الطبية وشاشات لمراقبة الوضع الصحي للحالات وأجهزة تنفس غير اختراقية لمساعدة المريض على عملية التنفس حيث من المقرر تخصيص القسم للحالات المصابة الغير حرجة و التي لا تحتاج بالضرورة إلى عناية مركزة، وكذلك للحالات التي شهدت تحسنا بعد فترة من وجودها بالعناية المركزة وتحتاج إلى خدمة طبية متوسطة قبل اكتمال تعافيها.