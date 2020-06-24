صحة البرلمان: حظر التجول لا يؤثر على تفشي فيروس كورونا في مصر

أيد النائب عبدالمنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، مطالب تخفيف ساعات حظر التجول تدريجيا تمهيدا لرفعه نهائيا، مقترحا أن يبدأ حظر التجول من العاشرة مساء بدلا من الثامنة مساء، كخطوة لتطبيق خطة التعايش مع فيروس كورونا، خاصة بعد القرارات الجديدة التي أعلنتها الحكومة بفتح المساجد والمطاعم والكافيهات وغيرها من المنشآت الاقتصادية.





وأوضح شهاب في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن حظر التجول ليس من ضمن أسباب انتشار فيروس كورونا بدليل أن أعداد الإصابات والوفيات ارتفعت ووصلت إلى مرحلة الذروة في ظل تطبيق حظر التجول، مشيرًا إلى أن أسباب زيادة الإصابات وتفشي فيروس كورونا تتمثل في عدم تطبيق العزل المنزلي بشكل صحيح، عدم تطبيق التباعد الاجتماعي، وعدم الالتزام بارتداء الكمامة.





وطالب النائب بضرورة العمل على تفعيل الإجراءات السابقة بتشديد الرقابة وتنفيذ غرامات مخالفة الإجراءات الاحترازية، على أن يتم تخفيف حظر التجول لمساعدة القطاعات المتضررة وحتى يتمكن أصحاب المحال والمنشآت الاقتصادية والعاملين بها من ممارسة عملهم.