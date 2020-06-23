AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الشيخ حافظ سلامة يوزع الكمامات على أهل السويس بنصف سعر التكلفة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 06:54 م
الشيخ حافظ سلامة
الشيخ حافظ سلامة
Advertisements
حسن غنيمة
واصل الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس مبادراته الخيرية لخدمة أهل مسقط رأسه السويس .

وقرر الشيخ حافظ سلامة طرح علب الكمامات الطبية المطابقة للمواصفات الطبية بنصف سعر التكلفة لتكون ب١٠٠ ج بدلا من ٢٠٠ جنيه وذلك تيسيرا على محدودى الدخل والبسطاء والتخفيف عن كاهلهم جزء من تكلفة شراء الكمامات.

وقال سلامة انه قرر طرح الكمامات لاهالى السويس يوميا من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا بمدارس فتية الاسلام مشيرا انه سيقوم ايضا بتوزيع الكمامات والقفازات وكل المطهرات على فرق الاطقم الطبية بالمستشفيات الحكومية .

الجدير بالذكر ان الشيخ حافظ سلامة يعتبر رمزا من رموز المقاومة المصرية ضد الاحتلال الصهيونى واحد اهم رموز السويس القومية والشعبية حيث يحظى سلامة بحب وتقدير اهل محافظته السويس .
اقرأ أيضا:

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط كميات كبيرة من الكحول مجهول المصدر بالسويس

ضبط 160 كرتونة عبوات كحول غير مطابقة للمواصفات في السويس

جدعنة ولاد البلد.. ضابط يوزع كمامات على المواطنين بمرور فايد

البحيرة تتعاقد مع إحدى الشركات لتوفير كمامات صحية بسعر التكلفة

بـ 2 جنيه.. مستقبل وطن يوفر الكمامات بسعر التكلفة .. صور

التصديري للملابس الجاهزة: إنتاج كمامات مطابقة للمواصفات .. والسعر 5 جنيهات فقط.. فيديو

ترشيحاتنا

مد سن التعاقد ومكافأة نهاية الخدمة.. اعرف حقك فى قانون العمل الجديد

السودان يعلن ضبط أسلحة تركية مهربة إلى إثيوبيا

العرابي: إثيوبيا ضربت بكل المواثيق والأعراف الدولية عرض الحائط في ملف السد

أفضل من دول كبرى.. رئيس الوزراء: حققنا نجاحا معقولا فى مواجهة كورونا

هل يسمع الميت من يزوره في قبره؟.. أمين الفتوى يوصي بـ 3 أمور

بفستان جلد ومكياج جريء .. ريم مصطفى بإطلالة تبرز جمال أنوثتها

AdvertisementS

أنت مسلمة.. هجوم على ابنة عمرو دياب بسبب صور جريئة

خطأ ستندم عليه إثيوبيا في مذكرتها بمجلس الأمن.. فقرة تفضح نيتها عدم الالتزام بـ تعهداتها

عاجل.. ليبيا.. سماع دوي انفجارات في محيط سرت بعد تحليق طيران حربي

مواعيد الحظر الجديدة.. الحكومة: فتح المساجد والكنائس اعتبارا من السبت باستثناء الصلوات الأسبوعية

القرار بيد كل وزير.. الحكومة: كل مؤسسة تحدد نسب تواجد الموظفين وفقا لاحتياجاتها

هل رفعت الحكومة الحظر نهائياً ؟ .. مصدر بالحكومة يجيب

قرارات رادعة للمتقاعسين.. رئيس الوزراء: عدم انتظام بعض الأطقم الطبية سبب تفاقم الإصابة بكورونا.. فيديو

بعد تصديق السيسي.. 10 خدمات في طريقها للزيادة منها السجائر والبنزين

بعد عودة الحياة لطبيعتها .. ملعقة سحرية لتقوية المناعة قبل الخروج من المنزل

دراسة جديدة: الشمس تقتل فيروس كورونا في دقائق.. تفاصيل

عبر الفيديوكونفرانس.. إدارة أزمة كورونا تستعرض القرارات الجديدة لتطبيقها أول يوليو

فتح دور العبادة والمقاهي.. 8 قرارات حكومية جديدة لعودة الحياة لطبيعتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على حمام السباحة.. ريهام أيمن تتألق بإطلالة صيفية جريئة.. شاهد

بفستان كب.. نادية الجندي تبهر جمهورها بإطلالة سوارية

بفستان جلد ومكياج جريء .. ريم مصطفى بإطلالة تبرز جمال أنوثتها