الشيخ حافظ سلامة يوزع الكمامات على أهل السويس بنصف سعر التكلفة





وقرر الشيخ حافظ سلامة طرح علب الكمامات الطبية المطابقة للمواصفات الطبية بنصف سعر التكلفة لتكون ب١٠٠ ج بدلا من ٢٠٠ جنيه وذلك تيسيرا على محدودى الدخل والبسطاء والتخفيف عن كاهلهم جزء من تكلفة شراء الكمامات.





وقال سلامة انه قرر طرح الكمامات لاهالى السويس يوميا من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا بمدارس فتية الاسلام مشيرا انه سيقوم ايضا بتوزيع الكمامات والقفازات وكل المطهرات على فرق الاطقم الطبية بالمستشفيات الحكومية .





الجدير بالذكر ان الشيخ حافظ سلامة يعتبر رمزا من رموز المقاومة المصرية ضد الاحتلال الصهيونى واحد اهم رموز السويس القومية والشعبية حيث يحظى سلامة بحب وتقدير اهل محافظته السويس .