سالي عاطف تكتب: كورونا.. جهاز كشف المعادن









القصة بدأت حينما حذرتنا هيئة الأرصاد الجوية بموجة تقلبات و أمطار لم تحدث منذ عقود في مصر، فتبدل الحال ليس في مصر فقط بل العالم أجمع وتغير كل شيء فبعدها أعلنت دول العالم رسميا تفشي وباء يدعى "كوفيد- ١٩"، أو ما أطلق عليه فيروس كورونا المستجد.





توقفت الحياة من حولنا وأصبحنا نشاهد و ننتظر، نشاهد ما كان يأتينا بالأحلام ليلا يسمي الكوابيس التي أصبحت حقيقة يهرع منها البشر طيله اليوم و يتمنون مجيء الليل هروبا من كوابيس النهار، فالأخبار السلبية أصبحت متناثرة كتناثر الكورونا في الهواء ما بين مرض و موت الغرباء والأقارب، ليس ذلك فقط بل أصبحنا مما نراه ونسمع عنه نشعر بقرب انتهاء العالم من هول أفعال لم نتوقعها.





فبعد انتشار الكورونا وتوقف حركات الطيران وهبوط مؤشرات الاقتصاد العالمي وإفلاس دول وصراعات دول أخرى، أخذت الإنسانية منحنى عكس المتوقع، فكان من المنتظر أن تحدث هذه الجائحة طفره في السلوك الإنساني وعودة الضمير والتعاملات الطيبة وأن نحنوا ونساند بعضنا البعض.

لكنها الفاجعة التي كشفت معادن الكثير فقد تخلي الابن عن والديه ورفض استلام جثامينهم خوفا من الفيروس وكذلك رفض الأهل الصلاة على أقاربهم هلعا من العدوى، بل أصبح الإنسان أكثر أنانية يفكر بنفسه وبعده الطوفان وأصبح التنمر متلازمة هذه الفترة الصعبة التي سيسجلها التاريخ للأجيال القادمة عظة وعبرة.





كبشر أتمنى أن نعيد النظر بكافة السلوكيات وأن نعود لطبيعتنا الطيبة الحنونة التي أصبحت في طريقها للتلاشي، فأزمة كورونا أصبحت بمثابة جهاز كشف معادن للبشر.





فماذا فعلت بك الكورونا أنت أيضا؟.



