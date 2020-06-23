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بين الناس

لكسر الملل .. طائرات ورقية ترفرف أعلى كوبرى عباس .. فيديو

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 06:46 م
صدى البلد
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مريم عزت _ عز حسين
مع قرار فرض حظر التجول واغلاق كافة أماكن الترفيه من النوادى والكافيهات والملاهى وغيرها بسبب فيروس كورونا المستجد، اتجه الأطفال والشباب الى عمل الطائرات الورقية مجددا. 

فالطائرات الورقية من الالعاب التى تكسر الملل لمحاولة الاطفال ارتفاعها الى مسافات كبيرة، بالاضافة الى انها من الالعاب التى لا تحتاج الى وجود  تجمعات أو التلامس باشياء تنقل الفيروس، كما يوجد منها اشكال والوان مختلفة واحجام متعددة . 

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رصدت عدسة صدى البلد , اليوم الثلاثاء , شباب تقوم بتطير الطيارات الورقية اعلى كوبرى عباس لكسر الملل. 
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