لكسر الملل .. طائرات ورقية ترفرف أعلى كوبرى عباس .. فيديو





فالطائرات الورقية من الالعاب التى تكسر الملل لمحاولة الاطفال ارتفاعها الى مسافات كبيرة، بالاضافة الى انها من الالعاب التى لا تحتاج الى وجود تجمعات أو التلامس باشياء تنقل الفيروس، كما يوجد منها اشكال والوان مختلفة واحجام متعددة .





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رصدت عدسة صدى البلد , اليوم الثلاثاء , شباب تقوم بتطير الطيارات الورقية اعلى كوبرى عباس لكسر الملل.

مع قرار فرض حظر التجول واغلاق كافة أماكن الترفيه من النوادى والكافيهات والملاهى وغيرها بسبب فيروس كورونا المستجد، اتجه الأطفال والشباب الى عمل الطائرات الورقية مجددا.