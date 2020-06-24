عملية شد البطن والسمنة.. آمنة بشروط وارتداء المشد الضاغط ضروري بعد العملية.. وهؤلاء ممنوعون من إجرائها

ونوه عماد الدين أن اسلوب النفخ يتيح بإزالة المزيد من الدهون في كل مرة، ولكن مع مراعاة عدم

لمن يعانون من أمراض حادة بالرئتين، أو الكليتين، أو الدورة الدموية حتى لا تنتج مضاعفات غير مرغوب فيها ، بل يفضل إجرائها للأشخاص الأصحاء القريبين من الوزن المثالي ولكنهم يعانون مشكلة سوء توزيع الدهون فى الجسم بشكل يسئ لمظهرهم .