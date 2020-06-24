عملية شد البطن والسمنة.. آمنة بشروط وارتداء المشد الضاغط ضروري بعد العملية.. وهؤلاء ممنوعون من إجرائها
الأربعاء 24/يونيو/2020 - 05:43 ص
عملية شد البطن والسمنة .. آمنة بشروط وارتداء المشد الضاغط ضر
- كيف تتغلب على الأعراض الجانبية لعملية شفط الدهون
- أشخاص ممنوعون من إجراء عمليات شفط الدهون
تعد عمليات شفط الدهونمن أشهر العمليات التى يتم اللجوء إليها لعلاج السمنة الزائدة وتنسيق
القوام بشكل متناسق لذا نعرض فى هذا التقرير معلومات مهمة لا يعرفها عدد كبير ممن
يفكرون فى إجراء هذه العملية أبرزها طرق التعافى والتغلب على الأعراض الجانبية، والأشخاض المعرضين للخطر عند إجرائها.
وتتراوح
مدة العملية من ساعة
إلى ثلاث ساعات، وتجرى عمليات شفط الدهون تحت تأثير التخدير الموضعي إذا كانت
الدهون موضعية، أما إذا كانت الدهون في أماكن متفرقة، فقد يختار المريض والطبيب
التخدير الكلي.
وقال الدكتور محمد عماد الدين، استشاري جراحات التجميل وتنسيق
القوام، إنه يمكن استخدام أسلوب الانتفاخ لـ شفط الدهون، حيث يخلط قدر
كبير من محلول ملحي بجرعة صغيرة من التخدير الموضعي، ويحقن هذا الخليط في المنطقة
المراد علاجها قبل إجراء الشفط.، وأن عمليات شفط الدهون بأسلوب الانتفاختميز بتقليل قدر كبير من
حجم الدم والسوائل المفقودة أثناء عملية الشفط، و من الصبغة اللونية
التي تشوه الجلد.
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ونوه
عماد الدين أن اسلوب النفخ يتيح بإزالة المزيد من الدهون في كل مرة، ولكن مع
مراعاة عدم إجراء
شفط الدهون لمن يعانون من أمراض حادة
بالرئتين، أو الكليتين، أو الدورة الدموية حتى لا تنتج مضاعفات غير مرغوب
فيها ، بل يفضل إجرائها للأشخاص الأصحاء القريبين من الوزن المثالي ولكنهم يعانون مشكلة
سوء توزيع الدهون فى الجسم بشكل يسئ لمظهرهم .
وأكد
عماد الدين، أن فترة الاستشفاء بعد عمليات
شفط الدهون تستغرق لعدة أسابيع ومن
الضرورى جدا ارتداء المشد الطبي الضاغط الذي يشبه الحزام الضيق لمدة أسبوعين إلى 6
أسابيع لأن من شأنه أن يقلل الكدمات والتورمات، ويساعد على التئام الجروح و
الحصول على نتائج مرضية بعد شهر ونصف إلى 3 شهور من تاريخ إجراء العملية.
كد الدكتور محمد عماد
الدين استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، أن عملية شفط
الدهون تعد واحدة من أهم عمليات
التجميل على الإطلاق، حيث يتم إجرائها على جميع مناطق الجسم، ويمكن الاكتفاء
بإزالة الدهون فقط، أو إكمال الإجراء التجميلي بنحت الجسم وتنسيق القوام بما يضفي
مزيدًا من النتائج المرغوبة للمريض وفي نفس الإجراء دون عناء الدخول في إجراء آخر.
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وأوضح عماد أن عملية شفط الدهون تحارب السمنة الموضعية
العنيدة التي ترفض التفتيت بالطرق التقليدية المعتادة، وبالتالي لا يفلح معها سوى شفط الدهون إما الجراحي وهو إجراء نادر في الوقت الحالي، أو بأحدث
التقنيات الممكنة لليزر ، وتقنية الفيزر وهو الأسلوب المتبع على نطاق أوسع ويحقق
الكثير من الفوائد للمريض حيث تسريع عملية التعافي والتماثل للشفاء، ومن ثم
التسريع بظهور نتائج شفط الدهون، والأهم هو عدم
شعور المريض بالإجراءات الجراحية والألم المبرح، حيث تتم عملية شفط الدهون بالفيزر بأقل قدر ممكن من التدخل الجراحي.
وتوجد بعض الأعراض الجانبية التي تظهر على المريض بعد الانتهاء من عملية شفط الدهون ولكنها أعراض طبيعية لا قلق من حدوثها، ويمكن السيطرة عليها
بإتباع نصائح الطبيب بعد العملية وتناول مسكنات الألم الموصوفة والمضادات الحيوية
اللازمة في مواعيدها المحددة، وارتداء المشد الضاغط على منطقة العملية، مع مراعاة
أخذ قسط من الراحة وعدم بذل أي مجهود زائد حتى تمر فترة النقاهة بشكل صحي ومثالي.
وأشار
عماد إلى أن السيطرة على الأعراض الجانبية الطبيعية بعد عملية شفط الدهون سيكون
أمرًا سهلاً في حال إجراء العملية على يد طبيب ذو قدر كبير من الخبرة في هذا
المجال، وسيستطيع تأهيل المريض لإجراء العملية بالفحوصات اللازمة، ويجري العملية
بالشكل الطبي الصحيح والدقيق، ومن ثم يستطيع تقديم النصائح الهامة للتعافي بشكل
سريع.