أوبو: نبذل جهدا كبيرا لدعم المجتمع المصري خلال فترة كورونا

أكدت مروة منير، مدير العلاقات العامة بشركة أوبو للمحمول، أن ملف المسئولية المجتمعية من أهم الملفات لشركة "أوبو" العالمية في عملها في مصر.









وقالت مروة منير، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن شركة أوبو تضع نصب عينيها مساعدة المجتمع المصري في جميع خدماته ومشاكله، وآخرها أزمة كورونا.

















وأوضحت أنه منذ بداية الأزمة، قامت أوبو بوضع خطة للتعامل مع هذه الأزمة وتحقيق العديد من الأعمال المجتمعية لإفادة المجتمع، حيث كانت البداية من خلال إطلاق حملة توعوية مع عدد من الأساتذة الأطباء الكبار المتخصصين في مجالات مختلفة لتحقيق نوع من أنواع الصحة الصحية والنفسية، وبالفعل تم إصدار فيديو توعوي في هذا الشأن وحقق نجاحا كبيرا، حيث تخطى 4 ملايين مشاهدة.









وأضافت: "كذلك أطلقت أوبو خلال الفترة الماضية حملات خاصة بكيفية التعامل مع الموبايل باعتباره جهازا ملازما للإنسان في كل أوقاته وكيف يتم تعقيمه حتى لا يكون الموبايل نفسه ناقلا للأمراض".

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وأشارت مروة منير إلى أن الشركة مؤخرا أطلقت حملة لدعم المصابين ولدعم المجتمع المصري من خلال توزيع 15000 كرتونة غذائية في المحافظات المختلفة بتكلفه 5 ملايين جنيه. ‏











وأكدت مروة منير أن أوبو مصر لا تدخر جهدا في المحافظة على المجتمع المصري والعمل على خدمته طول الوقت، وأن الخطط كثيرة في هذا الصدد خلال الفترة القادمة وسوف يتم تطبيقها تباعا.