الجزائر .. السجن 8 سنوات لمدير جهاز المخابرات السابق ونصف مليون دينار غرامة





أصدر القضاء العسكري في دولة الجزائر اليوم الثلاثاء، حكما بسجن العميد واسيني بوعزة، مدير جهاز المخابرات الداخلية السابق لمدة 8 سنوات.





وبحسب "الإذاعة الجزائرية"، أصدر مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة حكما يقضي بإدانة العميد واسيني بوعزة، المدير العام للأمن الداخلي سابقا، بعقوبة ثماني سنوات حبسا نافذا و 500.000 دينار جزائري غرامة نافذة بتهم منها إهانة هيئة نظامية، التزوير واستعمال المزور، حسبما جاء في بيان المجلس.





وقال البيان:"طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية لا سيما المادة 11 فقرة 3 منه و في إطار الاحترام التام لقواعده، يحيط السيد النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة الرأي العام علما، بأنه تم هذا اليوم 23 يونيو 2020 عقد جلسة علنية بالمحكمة العسكرية بالبليدة، للفصل حضوريا في الملف الأولي للمدير العام للأمن الداخلي /سابقا، المتهم العميد واسيني بوعزة، المفتتح ضده من أجل تهم إهانة هيئة نظامية بالقول، إهانة مرؤوس، التزوير و استعمال المزور، حيازة سلاح ناري و ذخيرة حربية من الصنف الرابع، الأفعال المنصوص و المعاقب عليها بالمواد 144 و 222 من قانون العقوبات، و 4 و 32 من الأمر 97/06 المؤرخ في 21 /01/ 1997 المتعلق بالعتاد الحربي و الأسلحة و الذخيرة، و 320 من قانون القضاء العسكري".





وأضاف البيان:"المحكمة العسكرية أصدرت حكما يقضي بإدانة المتهم العميد واسيني بوعزة، من أجل جرائم إهانة هيئة نظامية بالقول، إهانة مرؤوس، استعمال المزور، حيازة سلاح ناري و ذخيرة حربية من الصنف الرابع، و عقابا له الحكم عليه حضوريا بعقوبة ثمانية (08) سنوات حبسا نافذا و 500.000 دج غرامة نافذة مع مصادرة الأشياء المحجوزة".





وأشار البيان إلى أنه وبعد الفضل في تلك القضية، ينتظر الفصل في قضايا أخرى بشأن بوعزة لا تزال محل تحقيق.





وكان بوعزة قد أقيل من منصبه في أبريل الماضي، حيث اعتقل في السجن العسكري بمدينة البليدة بالقرب من العاصمة الجزائر.



