AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجزائر .. السجن 8 سنوات لمدير جهاز المخابرات السابق ونصف مليون دينار غرامة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 08:11 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان

أصدر القضاء العسكري في دولة الجزائر اليوم الثلاثاء، حكما بسجن العميد واسيني بوعزة، مدير جهاز المخابرات الداخلية السابق لمدة 8 سنوات.

وبحسب "الإذاعة الجزائرية"، أصدر مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة حكما يقضي بإدانة العميد واسيني بوعزة، المدير العام للأمن الداخلي سابقا، بعقوبة ثماني سنوات حبسا نافذا و 500.000 دينار جزائري غرامة نافذة بتهم منها إهانة هيئة نظامية، التزوير واستعمال المزور، حسبما جاء في بيان المجلس.

وقال البيان:"طبقا لأحكام قانون الإجراءات  الجزائية لا سيما المادة 11 فقرة 3 منه و في إطار الاحترام التام لقواعده، يحيط السيد النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة الرأي العام علما، بأنه تم هذا اليوم 23 يونيو 2020 عقد جلسة علنية بالمحكمة العسكرية بالبليدة، للفصل حضوريا في الملف الأولي للمدير العام للأمن الداخلي  /سابقا، المتهم العميد واسيني بوعزة، المفتتح ضده من أجل تهم إهانة هيئة نظامية بالقول، إهانة مرؤوس، التزوير و استعمال المزور، حيازة سلاح ناري و ذخيرة حربية من الصنف الرابع، الأفعال المنصوص و المعاقب عليها بالمواد 144 و  222 من قانون العقوبات، و 4 و 32 من الأمر 97/06 المؤرخ في 21 /01/  1997  المتعلق بالعتاد الحربي و الأسلحة و الذخيرة، و 320 من قانون القضاء العسكري".

وأضاف البيان:"المحكمة العسكرية أصدرت حكما يقضي بإدانة المتهم العميد واسيني بوعزة، من أجل جرائم إهانة هيئة نظامية بالقول، إهانة مرؤوس، استعمال المزور، حيازة سلاح ناري و ذخيرة حربية من الصنف الرابع، و عقابا له الحكم عليه حضوريا بعقوبة ثمانية (08) سنوات حبسا نافذا و 500.000 دج غرامة نافذة مع مصادرة الأشياء المحجوزة".

وأشار البيان إلى أنه وبعد الفضل في تلك القضية، ينتظر الفصل في قضايا أخرى بشأن بوعزة لا تزال محل تحقيق. 

وكان بوعزة قد أقيل من منصبه في أبريل الماضي، حيث اعتقل في السجن العسكري بمدينة البليدة بالقرب من العاصمة الجزائر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

طريقة توزيع الرجال والنساء في المقابر.. دار الإفتاء ترد.. فيديو

رئيس الوزراء: نجاح الإجراءات الاحترازية فى امتحانات الثانوية العامة بنسبة كبيرة

هسيب تبس الضعف للعاملين.. شريف مدكور يعلق على إعادة فتح الكافيهات والمطاعم

انفراجة كبيرة في تحديد مواعيد مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

شاهد.. طريقة وقوف المصلين الجديدة في المساجد.. والأزهر: جائزة شرعا

مدبولي : فتح المطاعم والمقاهي بداية من 27 يونيو

AdvertisementS

عاجل.. ليبيا.. سماع دوي انفجارات في محيط سرت بعد تحليق طيران حربي

مواعيد الحظر الجديدة.. الحكومة: فتح المساجد والكنائس اعتبارا من السبت باستثناء الصلوات الأسبوعية

الحكومة تكشف العقوبة المنتظرة لـ مخالفي القرارات الاحترازية

القرار بيد كل وزير.. الحكومة: كل مؤسسة تحدد نسب تواجد الموظفين وفقا لاحتياجاتها

بعد تصديق السيسي.. 10 خدمات في طريقها للزيادة منها السجائر والبنزين

هالة زايد من الفيوم تطالب المواطنين بالإقبال على حملة 100 مليون صحة

هل رفعت الحكومة الحظر نهائياً ؟ .. مصدر بالحكومة يجيب

بعد عودة الحياة لطبيعتها .. ملعقة سحرية لتقوية المناعة قبل الخروج من المنزل

حالة وحيدة تجبر الحكومة على العودة لتشديد الإجراءات.. تعرف عليها

موقف الموظفين بعد قرار عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي.. الحكومة توضح.. فيديو

قرارات رادعة للمتقاعسين.. رئيس الوزراء: عدم انتظام بعض الأطقم الطبية سبب تفاقم الإصابة بكورونا.. فيديو

بعد كورونا.. ثلث المتعافين سيعانون من متلازمة التعب المزمن والتليف الرئوي..دراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شركة صينية تكشف عن سيارتها السيدان المشابهة لـ كاديلاك ... صور

دراسة: الرجال يحملون أجساما مضادة ضد كورونا أكثر من النساء

بإطلالة كلاسيكية.. ريم البارودى بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد