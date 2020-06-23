بحضور أبو شقة وموسى مصطفى .. مستقبل وطن يواصل اجتماعه بالأحزاب حول القوائم الانتخابية

واصل حزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقد اجتماعاته مع الأحزاب السياسية للتوافق حول القوائم الانتخابية لمجلسي النواب والشورى.
حيث التقى الحزب، اليوم، الثلاثاء، رئيس حزب الوفد، وسليمان وهدان، ورئيس حزب الغد، الدكتور موسى مصطفى موسى، ورؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية.
وتطرق الاجتماع إلى الدور الذي يلعبه حزبي الوفد والغد باعتبارهما معارضة بناءة، كما شمل الاجتماع الحديث حول تشكيل القوائم الانتخابية المقبلة.
وكان حزب مستقبل وطن قد التقى بعدد من الأحزاب خلال الفترة المقبلة وضم الاجتماع الأول أحزاب العدل و الشعب الجمهوري و المؤتمر.
فيما ضم الاجتماع الثاني استقبل حزب التجمع و حزب إراده جيل وحزب مصر الحديثة.
يأتى ذلك استعدادا لخوض انتخابات مجلس النواب و التي تبدأ فى نوفمبر المقبل وفقا لمواعيد الاستحقاقات الانتخابية، ويأتي ذلك التحرك بعد ايام من إقرار مجلس النواب قوانين الانتخابات على مستوي مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
و يتبقي فقط قانون تقسيم الدوائر لمجلس النواب و الذي ينتظره البرلمان لإقراره خلال الايام القادمة.