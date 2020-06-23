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برلمان

بحضور أبو شقة وموسى مصطفى .. مستقبل وطن يواصل اجتماعه بالأحزاب حول القوائم الانتخابية

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:49 م
مستقبل وطن يواصل
مستقبل وطن يواصل اجتماعه بالأحزاب حول القوائم الانتخابية
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ماجدة بدوى - عبد الرحمن سرحان
واصل حزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقد اجتماعاته مع الأحزاب السياسية للتوافق حول القوائم الانتخابية لمجلسي النواب والشورى.

حيث التقى الحزب، اليوم، الثلاثاء، رئيس حزب الوفد، وسليمان وهدان، ورئيس حزب الغد، الدكتور موسى مصطفى موسى، ورؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية.

وتطرق الاجتماع إلى الدور الذي يلعبه حزبي الوفد والغد باعتبارهما معارضة بناءة، كما شمل الاجتماع الحديث حول تشكيل القوائم الانتخابية المقبلة.

وكان حزب مستقبل وطن قد التقى بعدد من الأحزاب خلال الفترة المقبلة وضم الاجتماع الأول أحزاب العدل و الشعب الجمهوري و المؤتمر.

فيما ضم الاجتماع الثاني استقبل  حزب التجمع و  حزب إراده جيل وحزب مصر الحديثة.

يأتى ذلك استعدادا لخوض انتخابات مجلس النواب و التي  تبدأ فى نوفمبر المقبل وفقا لمواعيد الاستحقاقات الانتخابية، ويأتي ذلك التحرك بعد ايام من إقرار مجلس النواب قوانين الانتخابات على مستوي مجلس الشيوخ  ومجلس النواب.

و يتبقي فقط قانون تقسيم الدوائر لمجلس النواب و الذي ينتظره البرلمان لإقراره خلال الايام القادمة.
بحضور أبو شقة وموسى مصطفى .. مستقبل وطن يواصل اجتماعه بالأحزاب حول القوائم الانتخابية
بحضور أبو شقة وموسى مصطفى .. مستقبل وطن يواصل اجتماعه بالأحزاب حول القوائم الانتخابية
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