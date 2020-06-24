الحكومة تخفف على المواطنين.. خالد أبو بكر لـ المواطنين: فيروس كورونا لن ينتهي

قال الإعلامى خالد أبو بكر، إن الدكتور مصطفى مدبولى قام اليوم باتخاذ أكثر من قرار لعودة الحياة، وفتح المقاهى ودور العبادة.





وأضاف خالد أبو بكر خلال تقديمه ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون أى"، أن قرارات اليوم لا تعنى أن فيروس كورونا قد انتهى ولكن الحكومة اتخذت هذه القرارات للتخفيف على المواطنين.





وأشار إلى أن المواطن عليه دور كبير فى تنفيذ قرارات الحكومة مؤكدًا "الدولة مش هتعين على كل واحد فرد أمن عشان يطبق القرارات"





ولفت خالد أبو بكر، إلى أن رجال الداخلية فى الفترة الأخيرة قاموا بمجهود كبير من أجل تنفيذ قرارات الحكومة.



