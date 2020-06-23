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اقتصاد

المصريين الأفارقة: أفريقيا لا تحقق سوى 25% من استهلاكها الزراعي

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:22 م
جمعية رجال الاعمال
جمعية رجال الاعمال المصريين الأفارقة
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ولاء عبد الكريم
أكد الدكتور عادل الغندور ، رئيس لجنة الزراعة بجمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة  انه بالرغم من المساحات الهائلة من الأراضي الزراعة وجودتها  إلا أن افريقيا تستغل 25% من استهلاكها الزراعي فقط  وهو ما يشكل 7% في مجال الزراعة بشتى انواعها الانتاجية.

وأضاف خلال ندوة جمعية رجال الاعمال المصريبن الأفارقة عبر الفيدبو كونفرانس مساء اليوم الثلاثاء  أنه يتم زراعة 179 مليون هكتار بالمحاصيل الحقلية وحوالي 14 مليون هكتار من المحاصيل الشجرية وذلك لا يشكل سوى القليل من امكانية افريقيا الزراعية

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وارجع ذلك لأسباب عديدة منها سوء توزيع الأراضي الزراعية وعدم امكانية الشباب للحصول بسهولة على مساحات الأراضي الزراعية وكذلك صعوبة الحصول على التمويل اللازم للنشاط الزراعي.

وذكر الغندور أنه بالرغم من ان النشاط الزراعي في افريقيا يعتبر نشاط واعد وذلك بسبب ان القطاع الزراعي يعتبر العمود الفقري لمكون الحياة الاقتصادية والمعيشية للشعوب الافريقية .

ونوة الى أن حجم الانفاق على القطاع الزراعى يعد فقيرًا جدًا بالمقارنة بحجم الانفاق على قطاعات اخرى لا تشكل اهمية كبرى في افريقيا مثل الزراعة
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