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رياضة

تتحدث الإسبانية.. مكة محمد صلاح تثير الجدل حول مستقبل والدها في ليفربول ووجهته القادمة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:04 م
صدى البلد
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رنا اشرف
تداول رواد السوشيال ميديا فيديو جديد لمكة محمد صلاح ابنة لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي محمد صلاح  على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وظهر  مكة وهي تردد الأرقام الحسابية بعدة لغات وهي العربية والإنجليزية إلى جانب الإسبانية التي تتعلمها خلال الفترة الحالية.

و ربط الرواد بين نطق مكة للأرقام بالإسبانية وبين اقتراب صلاح من الانتقال إلى الدوري الإسباني لخوض تجربة جديدة ,

 و أشارت العديد من التقارير الصحفية إلى اقتراب رحيل هداف نادي ليفربول في الموسمين الماضيين وحصوله العام الماضي مع الفريق علي لقب دوري ابطال اوروبا عن صفوف الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وتفاعل الكثير من رواد تويتر مع الفيديو و جاءت تعليقاتهم كالاتى:

اتكلمت عربي اهه علشان يرتاحوا

 ما شاء اللّٰه كيوت ومثقفه ورقيقه

ما شاء الله عليها تتعلم لغتين وانا كلمتين على بعض ما اعرف

قمر صغير ما شاء الله




واعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، جاهزية النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز، لمواجهة كريستال بالاس، غدا، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ31، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وكان محمد صلاح غاب عن ليفربول أمام إيفرتون في الجولة الماضية بالبريميرليج، بسبب عدم اكتمال جاهزيته البدنية.
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