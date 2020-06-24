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رياضة

الهارب عمرو رضا: القلعة الحمراء مليئة بمواهب أفضل من طاهر محمد طاهر.. والزمالك يفاوضني

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 12:47 ص
الاهلي
الاهلي
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عمرو ابوبكر
كشف عمرو رضا، لاعب مهاجم نادي الشارقة الإماراتي، والأهلي سابقا كواليس رحيله عن النادي الأهلي، بعد ما تم فسخ عقده من قبل الأهلي وسفره الى الإمارات.

وقال عمرو رضا في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "رحلت عن الأهلي بسبب عدم تقدري ولكن أتمنى العودة للعب في مصر من جديد"

وتابع: "أمتلك عدة عروض مصرية وإماراتية وعلى رأسها نادي الزمالك عن طريق بعض الوكلاء ولكن لم يتصل مسئول رسمي من ميت عقبة لضمي".

وتطرق لاعب الشارقة في حديثه مشددا: "مستغرب من صفقة طاهر محمد طاهر، هو لاعب كبير وله كل الإحترام ولكن هناك مواهب أفضل في قطاع الناشئين في القلعة الحمراء أتمنى أن يكون هناك اهتمام".
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