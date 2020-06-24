القصة الكاملة لمقتل سيدة ونجلها على يد خطيبها العراقي بالإسكندرية

أسدلت محكمة جنايات الإسكندرية الستار على قضية قتل عراقي لخطيبته وطفلها بقسم أول المنتزة، حيث قضت بمعاقبة المتهم غيابيًا بالإعدام شنقًا، بعد اخذ الرأي الشرعي من فضيلة مفتي الجمهورية.





وتعود أحداث القضية التي تحمل رقم 33140 لسنة 2019 جنايات أول المنتزه، والمقيدة برقم كلي لسنة 1972 قضائية إلى مايو 2019، عندما مدير أمن الإسكندرية ومساعد وزير الداخلية بلاغًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بالعثور على جثة سيدة ونجلها مقتولين داخل محل سكنهم بنطاق دائرة القسم.





وعلى الفور تم تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي وقطاع الأمن العام، والذي كشف عن أن الجثة لسيدة "ف. م. ع"، 35 عامًا، ربة منزل، وطفلها يدعى "ع. ال. أ"، 11 سنة، وأن وراء الواقعة شخص يدعى "ع.ن."، 30 سنة، وهو شاب عراقي الجنسية وعاطل عن العمل "هارب".





وكشفت التحريات أن المتهم كان على علاقة بالمجني عليها، حيث تعرفت عليه منذ شهور، ونشأته بينهما علاقة عاطفية، تتوجت بالخطوبة، وبعد فترة نشبت بعض الخلافات بينهما لشكها في سلوكه، وقررت فسخ الخطوبة، ولكنه رفض وحاول مرارًا إقناعها بالعدول عن قرارها.





وفي إحدى هذه المرات، نشبت مشادة بينهما، وتطورت الأمور بينهما، حتى تعدى المتهم عليها بسكين، وطعنها عدة طعنات برقبتها، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وعند خروجه فوجئ بابنها، حيث كان قادما من مدرسته، فقتله هو الآخر، وسرق المصوغات الذهبية من الشقة وفر هاربًا.





وبعد مرور يومين، قرر والدها الذهاب إلى منزلها ليسأل عليها بعدما يأس من كثرة محاولات الاتصال بها، وصعدا برفقة حارس العقار إلى الشقة، وقررا كسر باب الشقة بمساعدة الجيران، فوجدهما غارقين في دمائهما.





ورصدت كاميرات المراقبة بالمنطقة التي يوجد بها المنزل خروج المتهم من المنزل مسرعًا بعد جريمته النكراء.





وحرر قسم شرطة أول المنتزه المحضر اللازم، ثم أخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، ووجهت تهمة القتل العمد إلى المتهم الهارب.



