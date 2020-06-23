أخبار الحوادث.. السيطرة على حريق مصنع حلويات.. حبس لاعب نادي المصري

نشر قسم الحوادث في موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، جاء أبرزها كالآتي:









بمشاركة 12 سيارة إطفاء .. السيطرة على حريق مصنع حلويات و4 منازل فى مشتول السوق .. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، وبمساعدة الاهالى، اليوم، من السيطرة على حريق نشب بمصنع حلويات بمدينة مشتول السوق.









حبس لاعب نادي المصري 4 أيام بتهمة الشروع في قتل

أمر المستشار وليد جمال المحامي العام الاول لنيابات الاسماعيلية الكلية بحبس محمود حمد لاعب النادي المصري الحالي ولاعب النادي الاسماعيلي ومنتخب مصر السابق بتهمة الشروع في قتل شخص بعد ان قام بطعنه بمطواه بسبب خلافات مالية بين المتهم والمجني عليه.









المصريون واعون لـ مخططاتكم .. رواد السوشيال ميديا يهاجمون العناصر الإثارية

هاجم رواد السوشيال ميديا العناصر الإثارية التى تقوم ببث سمومها على مواقع التواصل، محاولين تأليب الشعب على مؤسسات الدولة مما يهدف لإعلاء مصالح الجماعة الإرهابية.









تجديد حبس متهم بنشر وإذاعة أخبار كاذبة

أمرت نيابة أمن الدولة، بتجديد حبس المتهم "م.ب" 15 يوما على ذمة القضية 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا لاتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة.









الإدارية العليا توقف نظر طعن الحكومة على بطلان خصخصة «سيمو للورق»

قضت المحكمة الإدارية العليا، بوقف نظر طعن الحكومة على الحكم الصادر ببطلان خصخصة شركة الشرق الأوسط للأوراق «سيمو»، تعليقيا لحين فصل المحكمة الدستورية العليا.









3 سنوات للأخصائية وسنة لباقى المتهمين..الحبس مع إيقاف التنفيذ فى قضية تزوير إجابات أولى ثانوي

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة أخصائية اجتماعية و 10 طلاب وموظف، بالحبس ثلاث سنوات مع ايقاف التنفيذ وباقي المتهمين الحبس سنة لاتهامهم بتزوير إجابات امتحان الصف الأول الثانوى.









مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة نقل جنوب البحر الأحمر

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الثلاثاء، بينما أصيب ثلاثة آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق برنيس - الشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض علي النيابة العامة.









المشدد 15 عاما بحق 4 متهمين بالاستيلاء على أموال أحد البنوك

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، 4 متهمين بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون دولار، من أموال احد البنوك بالسجن المشدد 15 سنة ورد مبلغ الاستيلاء وعزل من الوظيفة.



