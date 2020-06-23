غدا لاعبو مصر المقاصة يخضعون لمسحة الكورونا قبل عودة التدريبات

يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، لإجراءات المسحة الطبية للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا صباح غد، الأربعاء، في استاد الدفاع الجوى، في إطار استعدادات الفريق لاستئناف النشاط.





كما غادر محمد مجد، المشرف العام على الكرة بفريق مصر المقاصة، أحد المستشفيات الخاصة بمدينة نصر بعد شفائه التام من فيروس كورونا.





وكان المشرف العام بنادى مصر المقاصة أصيب بفيروس كورونا ودخل على أثره أحد المستشفيات وتلقى العلاج اللازم وتم إجراء المسحة الأخيرة له وأظهرت سلبية؛ ليُسمح له بمغادرة المستشفى.





ومن المقرر أن يحصل محمد مجد، المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة، على فترة راحة عدة أيام على أن ينضم إلى الفريق لبدء الاستعداد لعودة النشاط الرياضى.





وقرر الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عودة النشاط الرياضى تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى إطار خطة الحكومة للعودة للحياة الطبيعية بشكل تدريجى بعد توقف معظم الأنشطة المختلفة ومن بينها النشاط الرياضى بسبب فيروس كورونا.



