AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد فاروق: مرتضى منصور سيتراجع ويعلن موافقته على عودة الدوري ..فيديو

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:59 م
مرتضي منصور
مرتضي منصور
Advertisements
محمد رشاد
كشف الإعلامي محمد فاروق، عن أن مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، سيتراجع عن موقفه وسيعلن موافقته على المشاركة في بطولة الدوري العام.


وقال "فاروق"، في تصريحات متلفزة على برنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten"، "الساعات الأخيرة الماضية شهدت تراجعا من جانب مرتضى منصور في قراره والموافقة على استكمال بطولة الدوري ولكن بشروط وضمانات معينة".
 
وأضاف "تلقى رئيس الزمالك اتصالات من بعض المقربين واقنعوه بالتراجع عن قراره وأن الأمر خاص بقرار الدولة والرغبة في استكمال النشاط من الأساس".

وكان رئيس الوزراء مصطفي مدبولي أعلن اليوم الثلاثاء فتح النوادي ومراكز الشباب يوم السبت المقبل، إضافةً إلى تأكيده على عودة الدوري. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد صلاح: حذرت مرتضى منصور من تولي فاروق جعفر تدريب الزمالك لهذا السبب .. فيديو

رضا عبد العال يواصل استفزاز رئيس الزمالك بتصريحات ضد أمير مرتضى ..فيديو

ضربه بالقلم.. مرتضى منصور يكشف لأول مرة كواليس تعدي كهربا على جروس بالضرب.. فيديو

مرتضى منصور ينهي الجدل بشأن رفضه عودة الدوري.. فيديو

تعرف على شروط الزمالك للموافقة على استكمال الدوري المصري الممتاز

بعد زيادة أعداد مصابي كورونا.. الزمالك متمسك برفض استكمال الدوري

ترشيحاتنا

بعد حديثه عن أسباب ارتفاع إصابات كورونا.. الأطباء تطالب رئيس الوزراء بالاعتذار

فرنسا تنتقد تدخل أنقرة في ليبيا.. وتركيا ترد على الرئيس الفرنسي بـ «شتيمة»

أبرزها الصحة الجنسية .. 5 فوائد غير متوقعة للشوفان على الرجال

حالة وحيدة تجبر الحكومة على العودة لتشديد الإجراءات.. تعرف عليها

الإمارات تطلق المرحلة الأولى للتجارب السريرية الثالثة على لقاح كورونا

إنجي خطاب.. خبر اعتزالها هو أهم ما قدمته

AdvertisementS

مرتضى منصور يعلن موقف الزمالك من بطولة الدوري

لاعب الأهلي الهارب: الإمارات عرضت عليّ التجنيس.. وشوقي غريب لم يتواصل معي

كلام نهائي.. مجلس الوزراء يعلن استئناف مسابقة الدوري والكأس هذا الموسم ..فيديو

قناة مجانية تذيع مباراة برشلونة وبيلباو في الدوري الإسباني.. تفاصيل

كريم سامح في حوار لـ صدى البلد: رفضت السيتي من أجل ليفربول.. أتمنى استكمال مسيرة صلاح.. وأحلم بمنتخب مصر

محمد فاروق: مرتضى منصور سيتراجع ويعلن موافقته على عودة الدوري ..فيديو

أخبار الزمالك.. مرتضى منصور يعلن موقف النادي من بطولة الدوري .. وسداد مستحقات كارتيرون .. والغندور يعلن شفاء زوجته وابنته

تتحدث الإسبانية.. مكة محمد صلاح تثير الجدل حول مستقبل والدها في ليفربول ووجهته القادمة

عمرو رضا يكشف سبب رحيله عن الأهلي ويؤكد: هناك عروض مصرية

مرجان يكشف تفاصيل اجتماع مجلس إدارة الأهلي

أخبار الرياضة السعودية.. حقيقة وفاة لاعب الفيصلي.. ووصول محترفي الهلال استعدادا للدوري

برشلونة يفوز بصعوبة على بيلباو ويصعد لصدارة الدوري الإسباني مؤقتًا..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسبوعان أم أكثر .. كم مدة حضانة فيروس كورونا ؟

مع حرارة الصيف.. 5 طرق بسيطة لـ علاج حروق الشمس

على شكل هرم وعجلات كبيرة.. 3 سيارات فريدة من نوعها