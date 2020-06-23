محمد فاروق: مرتضى منصور سيتراجع ويعلن موافقته على عودة الدوري ..فيديو

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن أن مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، سيتراجع عن موقفه وسيعلن موافقته على المشاركة في بطولة الدوري العام.
وقال "فاروق"، في تصريحات متلفزة على برنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten"، "الساعات الأخيرة الماضية شهدت تراجعا من جانب مرتضى منصور في قراره والموافقة على استكمال بطولة الدوري ولكن بشروط وضمانات معينة".
وأضاف "تلقى رئيس الزمالك اتصالات من بعض المقربين واقنعوه بالتراجع عن قراره وأن الأمر خاص بقرار الدولة والرغبة في استكمال النشاط من الأساس".
وكان رئيس الوزراء مصطفي مدبولي أعلن اليوم الثلاثاء فتح النوادي ومراكز الشباب يوم السبت المقبل، إضافةً إلى تأكيده على عودة الدوري.