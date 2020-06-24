أهالي قرية ساقية أبو سقير بسوهاج يطالبون بتطهير المجرى المائي بالمناطق الزراعية

شكا المواطن ثروت عوض السيد عوض، أحد أهالي قرية ساقية أبو سقير في المنطقة الغربية التابعة لمركز البلينا بسوهاج، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار القمامة ومياه الصرف بجوار مناطق رى الزرع.









ويقول فى رسالته: "نعانى من الإهمال الشديد فى الأراضى الزراعية، ولذلك نطلب من المسئولين تطهير المجرى المائي بصورة دورية لتسهيل ري الأراضي الزراعية".









وأضاف: "كما نرجو نقل ما ينتج من تطهير الأراضى إلى أماكن بعيدة عن المناطق السكنية حتى نحد من انتشار الأمراض في ظل اتخاذ الدولة جميع القرارات للحد من انتشار الوباء".









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