AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عمرو سماكة يكشف تفاصيل أزمة المنشطات مع الأهلي

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 01:30 ص
عمرو سماكة
عمرو سماكة
Advertisements
محمد رشاد
كشف عمرو سماكة لاعب الفريق الاول لكرة القدم بـ النادي الأهلي السابق، عن تفاصيل أزمة المنشطات التي حدثت له عندما كان في صفوف الفريق الأحمر.

اقرأ أيضًا:

وقال سماكة فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": " الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، حصل على عينة منشطات مِنِّي وظهرت إيجابية، فتوجه للأهلي اليوم التالي فورًا لعمل تحليل جديد وظهرت النتيجة سلبية.
 
وأضاف: "مسئولو الأهلي تواصلوا مع الـ كاف وتأكدوا أن نتيجة عينته الإيجابية ظهرت بعد شهر واحد من الحصول على العينة منه وهو أمر غير قانوني، وكان يجب عليَّ تصعيد الأمر أكثر من ذلك، لكني كنت قليل الخبرة".

ويشار إلى أن رئيس الوزراء مصطفي مدبولي قد أعلن، الثلاثاء، عن فتح النوادي ومراكز الشباب يوم السبت المقبل، بالإضافة إلي تأكيده على عودة الدوري المصري. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد صلاح: حذرت مرتضى منصور من تولي فاروق جعفر تدريب الزمالك لهذا السبب .. فيديو

إبراهيم سعيد: حمدى النقاز لا يصلح للعب فى الأهلي لهذا السبب.. فيديو

محمد فاروق يفجر مفاجآت في أزمة الأهلي مع عبد الله السعيد ..فيديو

مجدي عبدالغني: نادي القرن له معايير خاصة.. والأهلي فاز به عن جدارة.. فيديو

خبير لوائح: الزمالك يستحق لقب القرن .. والأهلي حصل عليه بصفقة مع الكاف .. فيديو

اتحاد الكرة: متابعة الأجهزة الطبية لكل فريق تُقلل من انتقال عدوى كورونا..فيديو

ترشيحاتنا

بعد حديثه عن أسباب ارتفاع إصابات كورونا.. الأطباء تطالب رئيس الوزراء بالاعتذار

وزير العدل يقرر عودة العمل كلياً بالمحاكم وديوان عام الوزارة والمصالح التابعة لها

بعد ارتفاعه 2% عالميا.. اقتصادية النواب تكشف مصير أسعار البنزين في مصر

هيكون فى وقفة.. مجلس الوزراء: الإغلاق الفوري عقوبة عدم الالتزام بنسبة الـ 25 %.. فيديو

خلاص مفيش أمل.. ابنة رجاء الجداوي تروي موقفاً مؤثراً مع والدتها قبل إصابتها بـ كورونا

قناة مجانية تذيع مباراة برشلونة وبيلباو في الدوري الإسباني.. تفاصيل

AdvertisementS

مرتضى منصور يعلن موقف الزمالك من بطولة الدوري

مرتضى منصور يضع شعار «نادي القرن الحقيقي» على كارنيهات الأعضاء

الهارب عمرو رضا: القلعة الحمراء مليئة بمواهب أفضل من طاهر محمد طاهر.. والزمالك يفاوضني

كريم سامح في حوار لـ صدى البلد: رفضت السيتي من أجل ليفربول.. أتمنى استكمال مسيرة صلاح.. وأحلم بمنتخب مصر

لاعب الأهلي الهارب: الإمارات عرضت عليّ التجنيس.. وشوقي غريب لم يتواصل معي

قناة مجانية تذيع مباراة برشلونة وبيلباو في الدوري الإسباني.. تفاصيل

محمد فاروق: مرتضى منصور سيتراجع ويعلن موافقته على عودة الدوري ..فيديو

كلام نهائي.. مجلس الوزراء يعلن استئناف مسابقة الدوري والكأس هذا الموسم ..فيديو

اتحاد الكرة يكشف عن موعد إعلان عودة الدوري رسميا

تتحدث الإسبانية.. مكة محمد صلاح تثير الجدل حول مستقبل والدها في ليفربول ووجهته القادمة

أخبار الزمالك.. مرتضى منصور يعلن موقف النادي من بطولة الدوري .. وسداد مستحقات كارتيرون .. والغندور يعلن شفاء زوجته وابنته

مرجان يكشف تفاصيل اجتماع مجلس إدارة الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جودزيلا الصحراء.. عاصفة ترابية خطيرة تهدد مرضى كورونا في أمريكا.. فيديو

الكوب السحري .. مزيج هائل لرفع المناعة الضعيفة

أسبوعان أم أكثر .. كم مدة حضانة فيروس كورونا ؟