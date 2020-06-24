عمرو سماكة يكشف تفاصيل أزمة المنشطات مع الأهلي

كشف عمرو سماكة لاعب الفريق الاول لكرة القدم بـ النادي الأهلي السابق، عن تفاصيل أزمة المنشطات التي حدثت له عندما كان في صفوف الفريق الأحمر.
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وقال سماكة فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": " الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، حصل على عينة منشطات مِنِّي وظهرت إيجابية، فتوجه للأهلي اليوم التالي فورًا لعمل تحليل جديد وظهرت النتيجة سلبية.
وأضاف: "مسئولو الأهلي تواصلوا مع الـ كاف وتأكدوا أن نتيجة عينته الإيجابية ظهرت بعد شهر واحد من الحصول على العينة منه وهو أمر غير قانوني، وكان يجب عليَّ تصعيد الأمر أكثر من ذلك، لكني كنت قليل الخبرة".
ويشار إلى أن رئيس الوزراء مصطفي مدبولي قد أعلن، الثلاثاء، عن فتح النوادي ومراكز الشباب يوم السبت المقبل، بالإضافة إلي تأكيده على عودة الدوري المصري.