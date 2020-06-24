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ديني

مبروك عطية: الرسول أمرنا باعتزال المسجد لو أكلنا «بَصَل» فما بالنا بالكورونا.. فيديو

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 12:37 ص
مبروك عطية
مبروك عطية
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محمد شحتة
قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن الرسول أمرنا باعتزال المسجد لو أكلنا "بصلًا أو ثومًا" فما بالكم بالكورونا القاتلة.

وأضاف "عطية"، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أن فتح المساجد من مبشرات الخير، وأنصح ألا يكون هناك تزاحم على الصلوات الخمس اليومية.

وأوضح أن النبي قال: "من أكل بصلا أو ثوما فليعتزل مسجدنا ولا يأتي الجماعة".

وأشار إلى أنه في هذه الفترة خاصة في ظل انتشار كورونا؛ ينبغي أن يكون هناك منع للتجمعات حتى وإن كانت في المساجد؛ لأن النبي أمر باعتزال المسجد لمجرد تناول البصل أو الثوم، فمن باب أولى يكون ذلك في وقت كورونا.
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