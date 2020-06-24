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بين الناس

رواد الطريق الواصل بين شرق العوينات ومدينة الداخلة بالوادى الجديد يشكون من تهالكه

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:03 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن محمد صبرى ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تهالك وسوء رصف وتراكم الرمال على الطريق الواصل بين شرق العوينات ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد .

 ويقول  فى رسالته:  الطريق حيوى يربط بين مزرعة الجيش ومدينة الداخلة لتوزيع القمح إلى باقى المحافظات"، مطالبا بضرورة إصلاح الطريق حتى لا تتأثر حركة التجارة.

للتواصل مع القارئ / 01276256955
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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