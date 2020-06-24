خبير بمركز الأهرام للدراسات: بيان وزراء الخارجية العرب أكد أن قضية سد النهضة أصبحت عربية

قال الدكتور محمد فايز رئيس وحدة العلاقات الخارجية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن قرار وزراء خارجية العرب أمس؛ يعد من أقوى القرارات، ليس فقط فيما يتعلق بسد النهضة ، ولكن الملف الليبي أيضا حيث أكدت سيادة الموقف العربي .
وأضاف " فايز" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " اكسترا نيوز" ، أن البيان شديد الوضوح باعتبار قضية سد النهضة تهديدا للمصالح العربية والأمن القومي العربي؛ مما أعطى شرعية له.
وأكد " رئيس العلاقات الخارجية بمركز الأهرام " أن هناك دوائر عديدة لتحركات الدبلوماسية المصرية على المستوى الدولي، كانت واضحة خلال الأسبوع الأخير.
ونوه إلي أن قضية سد النهضة أصبحت قضية عربية دولية وليست مصرية وهذا مايطمئنا إلي حد ما لأنها قضية حياة وتعتمد علي المياه بشكل أساسي .