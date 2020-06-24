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محافظات

العملية الـ 15.. إجراء ولادة قيصرية في مستشفى عزل إسنا.. صور

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:53 ص
صدى البلد
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شمس يونس
أعلن مستشفي اسنا التخصصي بجنوب الاقصر  للعزل الصحي برئاسة الدكتورة  إلهام محمد محمود، المدير العام، نجاح عملية الولادة القيصرية الـ 15 بالمستشفى.

وقالت مديرة المستشفي إن الفريق الطبي تحت إشراف الدكتور محمد حمزة كِشك مدير العزل الصحي، نجح فى إجراء ولادة قيصرية لسيدة مصرية مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأشارت إلى أن الولادة القيصرية أجريت داخل العزل الصحي والأم والطفلة بصحة جيدة، وتم وضع الرضيعة داخل حضانة العزل . 


والفريق الطبي الذى قام بالعملية برئاسة الدكتور  عبد الحميد أبو الحجاج أخصائي النسا و التوليد والدكتور أحمد الطاهر أخصائي التخدير والدكتورة شيماء فراج أخصائية الأطفال. 

يشار إلى أن المستشفى سبق وأن أجرى 14 عملية ولادة قيصرية، ليسجل اليوم، أعلي نسب الولادة، مقارنة بمستشفيات العزل الصحي على مستوى الجمهورية، كما تعافى وخرج منه أكثر من 720 مريضا كانوا مصابين بفيروس كورونا المستجد.
العملية الـ 15.. إجراء ولادة قيصرية في مستشفى عزل إسنا.. صور
العملية الـ 15.. إجراء ولادة قيصرية في مستشفى عزل إسنا.. صور
العملية الـ 15.. إجراء ولادة قيصرية في مستشفى عزل إسنا.. صور
العملية الـ 15.. إجراء ولادة قيصرية في مستشفى عزل إسنا.. صور
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