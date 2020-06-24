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رياضة

مرتضى منصور يكشف المسئول عن استكمال الزمالك الدوري من عدمه

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:38 ص
صدى البلد
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حسام الحارتي

أعلن المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ، أنه سيتم عقد اجتماع طارئ داخل مقر النادي بحضور المدير الفني للحديث عن قرار استئناف الدوري .


وأضاف مرتضى منصور في تصريحات هاتفية لفضائية "الزمالك"، أن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول هو صاحب القرار الأول والأخير في استئناف الدوري من جديد .

وتابع:" مجلس إدارة نادي الزمالك سيعقد اجتماعا طارئا غدا لمعرفة موقف المدير الفني من خوض بطولة الدوري الممتاز".

وتساءل مرتضي منصور بقوله: "كيف تتم إعادة اللاعبين الأجانب من الخارج ومطالبتهم بخوض مسابقة الدوري في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم خلال الفترة الماضية 
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