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فن

في يوم ميلاده.. 5 معلومات عن صلاح نظمي أشهر جزارين السينما المصرية

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنان صلاح نظمي والذي ولد 24 يونيو 1918 وقد ما يزيد على 300 عمل فني وتميز في أدوار الشر .

وبالرغم من تجسيد عدد كبير من الممثلين لشخصية الجزار، إلا أن الفنان صلاح نظمى والذى قدم دور حلاوة العنتبلى فى فيلم على باب الوزير يعتبر الأشهر على الإطلاق.

- ولد صلاح نظمي في محرم بك بالإسكندرية في 24 يونيو 1918، عاش يتيم الأب لتهتم أمه بتربيته وأشقائه الثلاثة.

- تخرج في كلية الفنون التطبيقية وعمل فى من الفرق المسرحية بمنها فرقة الفنانة فاطمة رشدي وبعدها إلى فرقة رمسيس.

_ من أشهر أفلامه عصابة حمادة وتوتو، على باب الوزير، اتنين على الطريق، الجحيم، أبي فوق الشجرة، شيء من الخوف، الرجل الثاني، والناصر صلاح الدين.

- عانت زوجته من المرض وظلت طريحة الفراش لسنوات، حتى طالبته بالزواج من غيرها، فرفض وظل رفيقًا لها حتى توفيت، بعد زواج استمر 40 عامًا.

- مرّ "نظمي" بعد وفاة زوجته بحالة اكتئاب شديدة ونُقل بعدها بفترة قصيرة إلى المستشفى وظل لشهور حتى وافته المنية فى فبراير 1991.

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