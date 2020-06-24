في يوم ميلاده.. 5 معلومات عن صلاح نظمي أشهر جزارين السينما المصرية

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنان صلاح نظمي والذي ولد 24 يونيو 1918 وقد ما يزيد على 300 عمل فني وتميز في أدوار الشر .



وبالرغم من تجسيد عدد كبير من الممثلين لشخصية الجزار، إلا أن الفنان صلاح نظمى والذى قدم دور حلاوة العنتبلى فى فيلم على باب الوزير يعتبر الأشهر على الإطلاق.





- ولد صلاح نظمي في محرم بك بالإسكندرية في 24 يونيو 1918، عاش يتيم الأب لتهتم أمه بتربيته وأشقائه الثلاثة.





- تخرج في كلية الفنون التطبيقية وعمل فى من الفرق المسرحية بمنها فرقة الفنانة فاطمة رشدي وبعدها إلى فرقة رمسيس.

_ من أشهر أفلامه عصابة حمادة وتوتو، على باب الوزير، اتنين على الطريق، الجحيم، أبي فوق الشجرة، شيء من الخوف، الرجل الثاني، والناصر صلاح الدين.

- عانت زوجته من المرض وظلت طريحة الفراش لسنوات، حتى طالبته بالزواج من غيرها، فرفض وظل رفيقًا لها حتى توفيت، بعد زواج استمر 40 عامًا.

- مرّ "نظمي" بعد وفاة زوجته بحالة اكتئاب شديدة ونُقل بعدها بفترة قصيرة إلى المستشفى وظل لشهور حتى وافته المنية فى فبراير 1991.



