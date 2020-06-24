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رياضة

اتحاد الكرة يغرم أحمد الشناوي 10 ملايين جنيه لصالح الزمالك

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:47 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك أن اتحاد الكرة قرر تغريم أحمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز بـ 10 ملايين جنيه لصالح الزمالك، كان الشناوى قد حصل عليها من النادي؛ لتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، قبل انضمامه إلى بيراميدز.

ووجه مرتضى منصور، طلبا، إلى سالم الشمسي، رئيس نادي بيراميدز بضرورة الضغط على اللاعب لسداد الغرامة بدلا من إيقافه.

وفي سياق آخر، أكد مرتضى منصور أن "هاني أبو ريدة" يمتلك خبرات كبيرة فى مجال إدارة اتحاد الكرة ويقف على مسافة واحدة بين جميع الأندية ويحظى بثقة الجمعية العمومية للجبلاية .

وكان أبوريدة ومجلسه قد تقدموا باستقالتهم من الجبلاية؛ عقب إخفاق المنتخب الوطني فى بلوغ دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر في يونيو 2019، عقب الخسارة من جنوب إفريقيا فى مفاجأة مدوية للفراعنة.

وتدير اللجنة الخماسية برئاسة المحاسب عمرو الجناينى، مقاليد الأمور فى الجبلاية، بتكليف من "فيفا"، حتى نهاية يوليو المقبل، ومن أبرز مهامها؛ الدعوة لانتخابات مجلس إدارة جديد للاتحاد الكرة .
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