نزيف في المخ.. مخاطر تناول الأسبرين بشكل عشوائي.. شاهد

وأكد الدكتور محمد رفعت في برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا المذاع على قناة cbc، أن الأسبرين مخاطره عديدة ويجب التوقف عن تناوله بشكل عشوائي ، ومن أضراره :





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