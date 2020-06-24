نزيف في المخ.. مخاطر تناول الأسبرين بشكل عشوائي.. شاهد

حذر الدكتور خالد رفعت اتشاري أمراض القلب و الأوعية الدموية ، من تناول الأسبرين دون استشارة الطبيب ، كإجراء وقائي من أي مشكلة صحية ، كما يفعل الكثير من الشعب المصري .
وأكد الدكتور محمد رفعت في برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا المذاع على قناة cbc، أن الأسبرين مخاطره عديدة ويجب التوقف عن تناوله بشكل عشوائي ، ومن أضراره :
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1- الأسبرين يسبب سيولة الدم مما قد يسبب نزيف المخ
2- المادة الوجودة بالأسبرين حمضية ، تسبب تآكل جدار المعدة مما يسبب قرحة المعدة ونزيف أو قرحة في الإثني عشر
3-الأسبرين مفيد لبعض المرضى مثل مرضى الشرايين التاجية ، أو مرضى القلب المفتوح و الدعامات ، فيكون الأسبرين جزء من العلاج وليس إجراء وقائي .
4- أصحاب مشاكل المعدة ممنوعين تمامًا من تناول الأسبرين .