رشا شيحة تدعو لـ رجاء الجداوي بعد تدهور حالتها الصحية.. شاهد

نشرت رشا شيحة شقيقة الفنانة حلا شيحة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها مع الفنانة رجاء الجداوي.

وعلقت رشا شيحة على الصورة "يا رب تقومي بالسلامة، آمين... بنحبك".

وكان الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي بمستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، كشف عن تطورات خطيرة عن حالتها الصحية.



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وأكد الأطباء وضع رجاء الجداوي على أنبوبة حنجرية بعد فقدانها الوعي.





وكانت الفنانة رجاء الجداوي تعاني من مشاكل صحية في الرئة، والتي لم تشهد أي تطور للأفضل منذ دخولها العناية المركزة، إضافةً إلى قلة نسبة الأكسجين في الدم وعدم عمل الرئة بكفاءة عالية.