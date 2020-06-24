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فن

في ذكرى وفاته.. يوسف داوود أول مسيحي يلقي خطبة الجمعة.. تفاصيل

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تحل اليوم 24 يونيو ذكرى وفاة الفنان يوسف داوود واسمه الحقيقي يوسف جرجس صليب.

قدم حوالي 40 فيلمًا وعددًا من المسلسلات التليفزيونية منذ الثمانينيات وحتى وفاته، كما مثل في عدد من المسرحيات.

 تخرج في كلية الهندسة قسم كهرباء عام 1960، وعمل مهندسا ثم تفرغ للفن عام 1985 بعد أن التحق بالدراسات الحرة لمدة عام.

وكانت بدايته الفنية في مسرحية "زقاق المدق"، ومن أعماله في التلفزيون: "السوق" "وكسبنا القضية" "الدش والمش" تنوعت أدواره من الكوميدية إلى دور ضابط الشرطة ورب الأسرة، لقب بمهندس الضحك.

وخدم يوسف فى الخدمة العسكرية 7 سنوات بسبب الحرب، ورغم كونه مسيحي الديانة، إلا أنه ألقى خطبة الجمعة في أثناء مدة الخدمة الخاصة به.

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وكان يشتهر بأسلوبه المميز في الإلقاء، وفي ذلك اليوم، طُلب منه أن يستعد لإلقاء الخطبة، وبالفعل اعتمد داود على قراءاته الكثيرة في الدين الإسلامي، وشرع في إلقاء الخطبة حتى شاهده القائد وكشف عن كونه مسيحيا وعاقبه على ما فعل.
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