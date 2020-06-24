أحمد حاتم ضيف شرف في فيلم «حظر تجول» مع إلهام شاهين

يشارك الفنان أحمد حاتم كضيف شرف بمشهد واحد ضمن أحداث فيلم "حظر تجول" الذى يشارك فى بطولته الفنانة إلهام شاهين، وأمينة خليل وكامل الباشا وأحمد مجدى وإسراء صبرى، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى .





ويشارك الفنان أحمد حاتم فى بطولة فيلم "الغسالة" ويجسد من خلاله شخصية دكتور فى كلية العلوم يتعرف على شخصيات كثيرة فى الجامعة، فهو من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، ‏وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية، ويشارك ‏فى بطولته كل من: أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد ‏فتحى وطاهر أبو ليلة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور ‏أحداثه فى إطار رومانسى‎.‎‏ ‏



