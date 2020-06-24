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رياضة

أخبار الرياضة | طاهر محمد يعلن موقفه من الانتقال للأهلي.. ومرتضى منصور يكشف عن هوية رئيس اتحاد الكرة الجديد

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:56 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:


- كشفت سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيتم الإعلان عن موعد عودة الدوري الممتاز بعد 10 أيام، عقب الانتهاء من مسحات كورونا.


علق طاهر محمد طاهر، نجم المقاولون العرب، على أنباء انضمامه إلى صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، بعد موافقة مجلس ذئاب الجبل على عرض القلعة الحمراء.

- كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن هوية رئيس اتحاد الكرة القادم، عقب انتهاء مدة عمل اللجنة الخماسية .

قال أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومصر المقاصة، إن النادي الأهلي يعد الأكثر أحقية بالتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الجاري.
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