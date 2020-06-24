أحمد رفعت: الزمالك أُبلغني بإنهاء إعارتي لاتحاد.. وأملك عروضًا بالجملة

أعلن أحمد رفعت لاعب الاتحاد السكندري المعار من الزمالك، عن إبلاغ مسئولي القلعة البيضاء، له بعودته بداية من الموسم الجديد من منافسات الدوري المصري الممتاز.
وقال رفعت عبر برنامج "اللعيب" المذاع على "MBC مصر"، إنه تم إبلاغه بالعودة للزمالك حال عدم اكتمال الدوري المصري هذا الموسم، موضحًا أنه يرحب بأي قرار يتخذه الأبيض.
وأضاف "عقدي مستمر مع الزمالك لمدة موسمين آخرين، أملك عروضًا بالجملة بخلاف الاتحاد السكندري".
وواصل حديثه: "الزمالك أبلغني بالعودة وبالتالي سيكون الخيار الأول للفريق الأبيض".
ونوه خلال حديثه: "محظوظ باللعب في الاتحاد السكندري مع مدرب كبير بحجم طلعت يوسف وفي وجود رئيس النادي محمد مصيلحي الذي تمسك بضمي، ولعب دورًا كبيرًا في الاستعانة بخدماتي".