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رياضة

وسط إجراءات احترازية وطبية.. المران الأول للاعبي الأهلي بالتتش

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:23 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يعود الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي للتدريبات بعد قليل لأول مرة بإستاد مختار التتش منذ توقف النشاط الرياضي بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

وأخطر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، اللاعبين بتقسيمهم علي مجموعتين الأولي تبدأ في الثامنة والنصف صباحًا ثم يعقبها المجموعة الثانية مباشرة.

 واستقر الجهاز الفني علي منع استخدام غرف الملابس علي أن يخوض اللاعبون المران ثم يغادرون مباشرة إلي منازلهم.

وحرص سيد عبد الحفيظ على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتم تقسيم العاملين بفريق الكرة إلى مجموعتين والتأكيد على تعقيم كافة المعدات والأدوات التي سيتم استخدامها خلال تدريبات الفريق.

وقام الجهاز الإداري اليوم بتوزيع الأدوات الخاصة بكل لاعب والتي سيتم استخدامها في التدريبات، على أن يكون كل لاعب مستعدا للنزول إلى أرض الملعب والمشاركة في التدريبات منذ وصوله لمقر النادي.وجرت خلال الساعات الماضية اتصالات تنسيقية بين أفراد الجهاز الفني، للترتيب لعودة الفريق إلى التدريبات ووضع البرنامج التدريبي الذي سيتم تنفيذه خلال المرحلة المقبلة.
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