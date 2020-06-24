نصائح طبية للاعبي فريق الأهلي قبل بدء التدريبات بالتتش

حرص الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على الحديث مع اللاعبين قبل بدء المران اليوم.





وقام طبيب الفريق بشرح كافة التعليمات الاحترازية الخاصة بالمرحلة المقبلة بشكل مفصل، خاصة ما يتعلق بطريقة تعامل اللاعبين مع بعضهم أو مع الجهاز الفني خلال التدريبات؛ مشددا على ضرورة تعقيم كافة الأدوات والمعدات التي سيتم استخدامها خلال مران الفريق.





وقام النادي الأهلي يوم الأحد الماضي بإجراء مسحة طبية للجهاز الفني والإداري واللاعبين وجميع العاملين بالفريق الأول لكرة القدم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادي، ووفقا لتوجيهات وزارتي الصحة والشباب والرياضة للاطمئنان على سلامة الجميع.





فرضت إدارة الأهلي إجراءات طبية شديدة داخل استاد مختار التتش استعدادًا لعودة الفريق الأول لكرة القدم لأول مرة منذ جائحة كورونا.



