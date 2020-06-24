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سيارات

موديل 1962.. أربع معلومات عن السيارة «الكُهنة» معشوقة آسر ياسين

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 12:59 م
4 معلومات عن السيارة
4 معلومات عن السيارة «الكُهنة» معشوقة آسر ياسين
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منة الله عبد الحميد
خطف الفنان آسر ياسين قلوب الفتيات في مسلسله بـ100 وش الذي عُرض رمضان الماضي، بعد تجسيده لشخصية «عُمر» النصاب المحترف الذي يعشق سيارة بنية اللون ورثها عن جده من والدته. 

رغم كلاسيكية السيارة ومظهرها الفريد وشدة تعلق آسر ياسين بها إلا أنها كانت تستفز نيللي كريم التي جسدت دور "سكر" وأطلقت عليها "سيارة كُهنة" لأنها كانت تثير غضبها باستمرار. 

لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز معلومات عن سيارة «شيفورليه إمبالا»موديل 1962 : 

1- سيارة عائلية من الحجم الكامل تنتجها شركة شيفروليه الأمريكية، وبدأت إصدار السيارة للمرة الأولى عام 1958م، وجدد الإصدار الحديث عام 1996م وصدرت للمرة الثالثة عام 2000.
 
2- تصدرت السيارة الكلاسيكية «شيفورليه إمبالا» المنافسة مع فورد جالكسي بعدما تفوقت عليها في المبيعات. 

3- صُنفت السيارة الكلاسيكية «شيفورليه إمبالا» من ضمن فئة السيارات الفارهة نظرًا لمظهرها المميز. 
4- تُباع سيارة «شيفورليه إمبالا» كقطعة نادرة في المزادات وبعض المواقع والأماكن المهتمة بالأشياء الكلاسيكية الثمينة لتصميمها المميز.
سيارة كلاسيكية نادرة.. 8 معلومات عن "معشوقة" آسر ياسين في بـ "100 ...

سيارة كلاسيكية نادرة.. 8 معلومات عن "معشوقة" آسر ياسين في بـ "100 ...

صدى البلد: أبيض وأسود .. آسر ياسين من كواليس مسلسل بـ 100 وش
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