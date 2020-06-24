تشغيل منظومة الخلايا الشمسية لتزويد المبني الإداري لمياه كفر الشيخ بالكهرباء





أعلن المهندس محمد مفتاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ عن إنتهاء تنفيذ وتفعيل منظومة الخلايا الشمسية لتزويد المبنى الإداري للشركة بالكهرباء.





وأضاف، أنه بعد نجاح التجربة تم التعاقد مع شركة كهرباء شمال الدلتا كمرحلة أولى من مشروع التوسع فى توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة (الخلايا الشمسية)، وجاء ذلك من منطلق توفير النفقات المالية بالشركة، حيث تم تركيب ١٠٨ لوح طاقة شمسية، باجمالى انتاجية تقريبا ٣١ كيلو وات في الساعة، بمعدل إنتاج ٢٩٠ وات فى الساعة لكل لوح طاقة شمسية، مما ساهم فى توفير تقريبا ١٠ آلاف جنيه شهريا وهى متوسط قيمة الفاتورة، مع واقع ضمان للألواح 24 عام من التركيب.





وأكد مفتاح على أنه سيتم البدء فى المرحلة الثانية للمشروع بمبنى خدمة العملاء الجديد والمقام بمحطة مياه الشرب بمدينة كفر الشيخ والمقرر افتتاحها الشهر القادم.





وأضاف بأنه سيتم تعميم المشروع على جميع مراكز خدمة العملاء والمبانى الإدارية للشركة بالمحافظة.





وتابع، رئيس الشركة، أنه من المقرر الإستفادة من الفائض من الطاقة الكهربائية بتنفيذ خطوط ربط على شبكة الكهرباء العمومية لشركة الكهرباء.