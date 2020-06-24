شاهد.. روسيا تحتفل بعيد النصر وتقيم عرضا عسكريا في الساحة الحمراء

تحتفل روسيا اليوم الأربعاء، بالذكرى الخامسة والسبعين للنصر على النازية في الحرب العالمية الثانية، من خلال عرض عسكري مهيب في الساحة الحمراء بموسكو والعديد من المدن الروسية.





ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، يشارك نحو 14 ألف جندي في استعراض النصر في موسكو، وستحلق في سماء العاصمة والساحة الحمراء 75 طائرة حربية ومروحية.





ويلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابا بمناسبة الاحتفال بعيد النصر، فضلا عن مرور المجموعات المشاركة والمعدات الحربية ساعة ونصف الساعة تقريبا.





ووصل إلى العاصمة الروسية للمشاركة في الاحتفال، رئيس أبخازيا أصلان بجزانيا، ورئيس كازاخستان قاسم زومارت توكاييف، ورئيس مولدوفا إيغور دودون، ورئيس صربيا ألكسندر فوكيتش، ورئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف، ورئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو.