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رياضة

مانشستر يونايتد يستضيف شيفيلد في الدوري الإنجليزي اليوم

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 09:35 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
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إسراء أشرف
يستضيف فريق مانشستر يونايتد، نظيره شيفيلد يونايتد، اليوم، الأربعاء، في تمام السابعة مساءً، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة رقم 31 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة، بيتنا يتواجد شيفيلد في المركز الثامن برصيد 44 نقطة.

ويضع مان يونايتد عينه على الثلاث نقاط، من أجل الاقتراب من المربع الذهبي، والمؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، في نسخته المقبلة.

كما يسعى لمصالحة جماهيره، بعد الأداء المخيب للآمال هذا الموسم، وتراجع نتائجه، اخرها التعادل مع توتنهام 1-1 في الجولة الماضية.

ويلتقي اليوم أيضًا، نيوكاسل يونايتد مع أستون فيلا، وليفربول مع كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة ذاتها.
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